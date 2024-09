Olimpia Milano-Venezia in tv: programma, orario e diretta Supercoppa 2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-Venezia, sfida valida come semifinale della Supercoppa 2024 di basket. Subito una partita di altissimo livello per inaugurare ufficialmente la stagione: gli uomini di coach Messina si presentano con molte novità tra gli interpreti ma con l’obiettivo di sempre, vincere e, soprattutto, tornare a vivere finalmente una stagione da protagonisti anche in Europa, come non accade da tanto tempo. Di fronte, i lagunari di coach Spahija, confermato dopo il bel percorso nella passata stagione, interrottasi solo nella tiratissima semifinale contro la Virtus Bologna, persa per 3-1. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di sabato 21 settembre sul parquet dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Olimpia Milano-Venezia, valida per la Supercoppa 2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming su Dazn ed Eurosport 2, disponibile anche su Dazn, Sky e Sky Go. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida e tutti i risultati e le classifiche aggiornati per non perdersi davvero nulla.