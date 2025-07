I ragazzi di coach Alessandro Rossi si sono imposti sul Belgio nel primo match del girone col punteggio di 68-64 all’Europeo Under 20 maschile di basket.

Inizia con una vittoria l’Europeo Under 20 degli Azzurri. I ragazzi di coach Alessandro Rossi si sono imposti sul Belgio nel primo match del girone col punteggio di 68-64. Dopo un avvio in salita, l’Italia è cresciuta di livello ed intensità e nel secondo tempo ha fatto sua la partita.

Il miglior marcatore è stato Francesco Ferrari con 12 punti (7 rimbalzi). In doppia cifra anche Giacomo Zanetti con 11. 12 assist e 12 rimbalzi per Andrew Osasuyi. 9 punti e 7 rimbalzi per Elisee Assui.

Gli Azzurri torneranno in campo domenica 13 luglio alle ore 12.00 italiane contro la Germania, che nel pomeriggio ha battuto l’Ucraina 64-62. Chiusura del girone proprio contro gli ucraini lunedì 14 luglio alle ore 19.30 italiane.

Il tabellino

Italia-Belgio 68-64 (16-22, 14-13, 17-10, 21-19)

Italia: De Martin* 5, Trucchetti 3, Assui* 9, Valesin 7, Torresani* 4, Atamah 2, Airhienbuwa 7, Marangon 1, Iannuzzi, Zanetti 11, Ferrari* 12, Osasuyi* 7. All: Rossi

Belgio: Gambunji 5, Polet* 12, Isebaert* 3, Faison 5, Raedschelders* 9, Amrani* 3, Schoentgen, Zecevic 11, Mbessang* 8, Efono 4, Norulf ne, Kanbundji 4. All: Jaumin