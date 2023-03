Olanda, scandalo Nos: i vertici della principale redazione sportiva si dimettono per bullismo

In Olanda sono le ore che trattano di uno scandalo relativo al Nos Sport, una delle principali redazioni sportive dei Paesi Bassi, che riguarda le dimissioni dei vertici editoriali della testata. La causa di queste dimissioni sarebbe quella da rintracciare nel bullismo ed avrebbe veramente del clamoroso. Fonti olandesi parlano che fossero nell’aria da tempo le dimissioni dei vertici della redazione, che nelle scorse ore poi sono state rese ufficiali.

I motivi delle dimissioni dei vertici di Nos, secondo i media olandesi, sarebbero dunque da rintracciare a causa delle notizie secondo cui esisteva una cultura del bullismo tra il personale che durava da più di due decenni. La decisione di domenica sera ha fatto seguito a un rapporto della scorsa settimana compilato da esperti esterni a cui è stato chiesto di esaminare il comportamento di NOS Sport. Inoltre, sarebbe partita una vera e propria indagine da parte degli inquirenti olandesi che, dopo un altro caso di alto profilo dello scorso anno, ora indagano per fare chiarezza. Ad incrementare la situazione sicuramente poco chiara è il fatto che già dalla scorsa settimana, NOS ha dichiarato che la leadership editoriale sportiva si sarebbe dimessa in una data non specificata in futuro. Dimissioni che poi sono arrivate, nella serata di domenica 12 marzo.