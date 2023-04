Nuova offerta Dazn di Pasqua: 12 euro di sconto al mese per riattivare l’account

Dazn lancia una nuova offerta, che vale dal 6 al 10 aprile, dunque nel periodo di Pasqua, dedicata a chi si era già abbonato alla pay tv in mobilità salvo poi disdire l’abbonamento senza poi tornare a usufruire della piattaforma. L’emittente, infatti, ha deciso di consentire a chi volesse riattivare l’account proprio ora, per il rush finale di un’intensa stagione, di approfittare dell’offerta a 27.99 euro anziché 39.99 euro per il piano abbonamento Dazn Standard, dunque riattivando l’account che in passato era già stato cliente Dazn. L’offerta si può attivare solo pagando con carta di credito/debito o PayPal

Ecco le modalità per attivare questa promozione: “RIATTIVA DAZN: COME OTTENERE LA PROMOZIONE IN 4 SEMPLICI PASSI – Vai su questa pagina oppure clicca su Riattiva Dazn dall’email (non tramite App). Clicca su attiva l’offerta Clicca su accedi e inserisci l’email e la password Dazn ad esso associata. Se non ti ricordi la password, clicca qui per recuperarla. Utilizza necessariamente come metodo di pagamento una carta di credito/debito o PayPal. Al termine dei 4 mesi al prezzo scontato in promozione il tuo abbonamento si rinnoverà automaticamente come piano Dazn Standard al costo di 39,99€ al mese salvo disdetta”.