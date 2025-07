Lo sloveno Pogacar della UAE Emirates è la nuova maglia gialla, dopo la quinta tappa del Tour de France 2025, vinta dal belga Remco Evenepoel.

La quinta tappa del Tour de France 2025, la cronometro individuale Caen-Caen di 33 chilometri, è stata vinta dal belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Alle sue spalle, con un distacco di 16″ Tadej Pogacar e di 33″ l’italiano Edoardo Affini (Visma Lease a Bike).

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

E proprio lo sloveno Pogacar della UAE Emirates è la nuova maglia gialla.

LE DICHIARAZIONI

Remco Evenepoel: “Non è mai facile, Affini è un grande corridore e sapevo che poteva fare un bel tempo su questo percorso. Sapevo anche di avere delle buone opportunità, ma fin quando non sei in strada non lo puoi sapere al 100%. Tutto è andato per il verso giusto, sono assolutamente soddisfatto del risultato. L’importante era tenere alta la velocità, nei primi chilometri sono stato un po’ conservativo, ma poi ho trovato un passo regolare. Pogacar? Ha fatto una super crono e mi è arrivato abbastanza vicino, ha perso solo mezzo secondo al km. Sugli altri ho cercato di guadagnare il più possibile per fare un bel salto in classifica. È importante per le mie ambizioni da podio”.

Edoardo Affini: “Ci ho sperato anche io in una mia vittoria, sono stato seduto lì per tre ore, però contro il campione del mondo e campione olimpico… Avere trenta secondi di ritardo da lui (Evenepoel, ndr) su una prova del genere non credo che sia un brutto distacco. Vingegaard? Sarebbe un peccato se perdesse tanto tempo da Pogacar, però ci sta che oggi non sia andato al massimo. Non tutte le giornate sono uguali”.

L’ORDINE DI ARRIVO DELLA QUINTA TAPPA

1. Remco Evenepoel BEL (Soudal Quick-Step) in 36’42”

2. Tadej Pocagar SLO (UAE Emirates) a 16″

3. Edoardo Affini ITA (Visma Lease a Bike) a 33″

4. Bruno Armirail FRA a 35″

5. Kevin Vauquelin FRA a 49″

6. Florian Lipowitz GER a 58″

7. Ivan Romeo ESP a 1’02”

8. Joao Almeida POR a 1’14”

9. Luke Plapp AUS a 1’17”

10. Pablo Castrillo ESP a 1’18”

LE CLASSIFICHE GENERALI

Classifica a tempo (maglia gialla)

1. Tadej Pogacar SLO (UAE Emirates) in 17h22’58”

2. Remco Evenepoel BEL (Soudal Quick Step) a 42″

3. Kevin Vauquelin FRA (Arkea B&B Hotels) a 59″

4. Jonas Vingegaard DEN a 1’13”

5. Matteo Jorgenson USA a 1’22”

6. Mathieu Van der Poel NED a 1’28”

7. Joao Almeida POR a 1’53”

8. Primoz Roglic SLO a 2’30”

9. Florian Lipowitz GER a 2’31”

10. Mattias Skjelmose DEN a 2’32”

Classifica a punti (maglia verde)

1. Tadej Pogacar SLO (UAE Emirates) 97 punti

2. Jonathan Milan ITA (Lidl-Trek) 92

3. Biniam Girmay ERI (Intermarché Wanty) 87

Classifica miglior scalatore (maglia a pois)

1. Tadej Pogacar SLO (UAE Emirates) 5 punti

2. Tim Wellens BEL (UAE Emirates) 5

3. Jonas Vingegaard DEN (Visma Lease a Bike) 3

Classifica miglior giovane (maglia bianca)

1. Remco Evenepoel BEL (Soudal Quick Step) 17h23’40”

2. Kevin Vauquelin FRA (Arkea B&B Hotels) a 17″

3. Florian Lipowitz GER (Red Bull Bora) a 1’49”