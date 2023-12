Newcastle-Milan in tv: canale, orario e streaming Champions League 2023/2024

Alle 21:00 di mercoledì 13 dicembre il Milan volerà in Inghilterra per sfidare il Newcastle nell’ultima giornata del girone F di Champions League. La squadra rossonera di Stefano Pioli cerca una prova d’orgoglio dopo la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta all’ultimo respiro. I rossoneri devono risolvere il problema del gol, visto che hanno segnato solo tre gol nelle ultime sette partite di Champions League. Il Milan deve vincere contro il Newcastle e sperare che il Psg perda col Borussia Dortmund (già qualificato). Questa è l’unica combinazione a disposizione di Leao e compagni. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Prime Video.