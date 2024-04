New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder, gara-4 stanotte in tv: canale, orario e streaming

Alle 02:30 della notte tra lunedì 29 e martedì 30 aprile i New Orleans Pelicans ospiteranno gli Oklahoma City Thunder in occasione della serie del primo turno di playoff NBA. OKC – che ha un record di 5-1 contro New Orleans – può chiudere i giochi e completare lo sweep in questa partita in programma sul parquet dello Smoothie King Center. Nei tre impegni precedenti i Pelicans non sono riusciti a sforare la tripla cifra: il primo match è finito 94-92 per i Thunder, che si sono imposti poi per 124-92 e per 106-85. Adesso c’è l’opportunità per il secondo sweep del primo turno, dopo quello completato da Minnesota ai danni dei Phoenix Suns. Sarà possibile seguire la partita con l’abbonamento sulla piattaforma NBA League Pass, il servizio di streaming NBA ufficiale.