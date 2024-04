Miami Heat-Boston Celtics, gara-4 stanotte in tv: canale, orario e streaming

Alle 01:30 della notte tra lunedì 29 aprile e martedì 30 aprile i Miami Heat ospiteranno i Boston Celtics in quella che è gara-4 della serie di primo turno dei Playoff NBA. A guidare la serie per 2-1 è Boston, che ha dominato l’Eastern Conference in stagione regolare e adesso vuole avere la meglio di Butler e compagni. Proprio il 34enne sta gestendo un problema al ginocchio e ha ammesso di non avere ancora tempistiche chiare sul rientro. Negli ultimi sei confronti diretti, Boston ha un record di 5-1 contro Miami e in gara-3 non c’è stata storia: i Celtics hanno travolto gli Heat col punteggio di 104-84 con Tatum e Brown che hanno chiuso con 22 punti a testa, mentre il solo Adebayo ha superato quota 20 in casa Miami. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento originale. Previste anche delle repliche nella giornata di martedì 30 aprile su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna.