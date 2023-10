NBA, via alla stagione 2023/2024: date, calendario, programma e dove seguirla in tv

Prende finalmente il via la stagione di Nba 2023/2024: ecco quindi il calendario, il programma e come seguire in tv le partite. Comincia una nuova annata con i Denver Nuggets che puntano al bis dopo l’anello conquistato lo scorso giugno nelle Finals contro i Miami Heat. Tante le contenders, sia nella Western che nella Eastern Conference. Da seguire la stagione da rookie di Wembanyama con i San Antonio Spurs, così come i due azzurri Danilo Gallinari a Washington e Simone Fontecchio nello Utah. La stagione prenderà il via nella notte italiana tra martedì 24 e mercoledì 25 ottobre con Nuggets-Lakers e Warriors-Suns ad aprire le danze.

La stagione regolare terminerà il 14 aprile 2024, poi spazio ai Play-In (dal 16 al 19 aprile) e infine ai Playoff (dal 20 aprile), con le finali di Conference e poi le Finals per decretare il vincitore dell’ambito anello. In mezzo, dal 16 al 18 febbraio, l’All Star Game in programma a Indianapolis. Senza dimenticare la novità dell’In-Season Tournament: dal 3 novembre alcune partite di Regular Season avranno valenza anche per quella che può definirsi un pò la ‘Coppa’ NBA sullo stile delle Coppe Nazionali calcistiche europee. Al termine di questi incontri che avranno doppia valenza, ci saranno le Finals dal 7 al 9 dicembre a Las Vegas.

NBA IN TV – Anche quest’anno, la piattaforma di riferimento per seguire e vedere live l’azione del grande basket americano sarà Sky Sport, con il canale dedicato al tasto 209 del telecomando, sempre con la possibilità dello streaming su NOW e Sky Go. La piattaforma trasmetterà almeno 7 partite a settimane per un totale di oltre 300 sfide a stagione, incluse 39 partite in prime time con commento in italiano, in particolare delle serate di sabato e domenica, in occasione degli NBA Saturdays e NBA Sundays. Oltre a proporre informazione continua, highlights e le partite in differita. Per conoscere il calendario completo della competizione, cliccare il seguente link.