Nba Play-In 2024, New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers stanotte in tv: canale, orario e streaming

Nella notte tra martedì 16 aprile e mercoledì 17 aprile, a partire dalle 0re 01:30, i New Orleans Pelicans e i Los Angeles Lakers si sfideranno in occasione del play-in della Western Conference, che determinerà le ultime due qualificate ai playoff. La settima e l’ottava in classifica al termine della regular season si affrontano in uno scontro diretto: chi vince si aggiudica la posizione di testa di serie numero 7, chi perde invece dovrà vedersela con la vincente tra la nona e la decima classificata (in questo caso Sacramento Kings o Golden State Warriors) per conquistare l’ottavo slot. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva in Italia su Sky Sport NBA, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Previste anche delle repliche nella giornata di mercoledì 17 aprile con il commento di Dario Vismara e Tommaso Marino.