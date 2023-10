NBA Opening Night 2023/2024 e cerimonia degli anelli in tv: data, canale, programma, orario e diretta streaming

Comincia ufficialmente la nuova stagione Nba 2023/2024 con l’Opening Night che prevede anche la consegna degli anelli. Questa avverrà in quel di Denver, dove i Nuggets si sono laureati campioni la passata stagione nelle Finals sui Miami Heat. Dopo la cerimonia, Jokic e soci scenderanno sul parquet per affrontare i Los Angeles Lakers a partire dall’01:30 italiana. A seguire, alle ore 04:00, sarà il turno gi Golden State Warriors e Phoenix Sins per una notte tutta targata Western Conference. Diretta di entrambi gli incontri nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 ottobre su Sky Sport e in streaming su Sky Go, NOW e NBA League Pass.

PROGRAMMA OPENING NIGHT

Ore 01:30: Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers

Ore 04:00: Golden State Warriors vs Phoenix Suns