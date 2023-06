Nba Finals 2023, gara-5 Denver Nuggets-Miami Heat in tv: canale, orario e streaming

di Mattia Zucchiatti 17

Cresce l’attesa per gara-5 delle Nba Finals tra i Denver Nuggets e i Miami Heat con i primi che sono ad una vittoria dal titolo. Tra le mura amiche della Ball Arena di Denver, va in scena il match che può essere decisivo dopo i due splendidi successi dei Nuggets in Florida. Gara-5 è in programma nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 giugno alle 2.30. E potrà essere seguita in diretta sui canali di Sky Sport, in streaming su NOW e on demand sin dal termine del match con il commento dalla Ball Arena di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

In gara-4 Denver si è portata sul 3-1 e si è guadagnata il primo match point con la possibilità di chiudere davanti al proprio pubblico la serie, per poi festeggiare una storica prima volta. Mattatori della sfida Nikola Jokic (23 punti e 12 rimbalzi) e Aaron Gordon (27 punti). Per Miami non sono bastate le prove di Jimmy Butler (25) e Bam Adebayo (20), entrambi chiamati a lasciare maggiormente il segno nell’appuntamento decisivo.