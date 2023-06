Manchester City, Guardiola: “In Champions ci vuole fortuna, l’Inter poteva pareggiare in ogni momento”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato a Olé dopo la vittoria in finale di Champions League contro l’Inter: “Sappiamo quanto difficile sia vincere questa competizione. In Champions League poi devi sempre soffrire, l’Inter avrebbe potuto pareggiare in qualsiasi momento. In campionato sono 38 partite e vince il migliore, ma in Champions ci vuole anche quel pizzico di fortuna. Mi è sempre più chiaro. E quest’anno ci sono stati mille dettagli che mi hanno fatto pensare che stavolta sarebbe toccata a noi”.