Nazionale, Luciano Spalletti in conferenza stampa di presentazione: canale, orario, tv e streaming

Oggi, sabato 2 settembre alle ore 11:00, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, il nuovo commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti terrà la sua conferenza stampa di presentazione. Il neo Ct incontrerà i giornalisti insieme al presidente federale Gabriele Gravina dopo due settimane che hanno visto gli azzurri impegnati nella scelta del successore di Roberto Mancini, fresco di dimissioni per sposare il progetto dell’Arabia Saudita. Inevitabilmente, sono tanti i temi sul tavolo. Il caso Mancini, ma anche la clausola di Spalletti col Napoli. E poi naturalmente il campo. Dopo le convocazioni diramate da Spalletti, sono tante le curiosità in vista della doppia sfida di qualificazioni a EURO 2024 contro Macedonia del Nord (9 settembre a Skopje) e Ucraina (12 settembre a Milano). La conferenza potrà essere seguita in diretta su Rai 2 e Sky, oltre che in streaming su Rai Play, Sky GO e NOW. Sportface.it in ogni caso vi offrirà live testuali a partire dalle 11:00.

SEGUI LA CONFERENZA STAMPA IN DIRETTA (LIVE)