Nardi-Stricker oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Next Gen Atp Finals 2023

Luca Nardi se la vedrà contro Dominic Stricker nel secondo match della fase a gironi delle Next Gen ATP Finals 2023. Si trovano i due usciti sconfitti nel girone verde nel corso della prima giornata di torneo. Due prestazioni, però, totalmente differenti. Il tennista italiano ha giocato una buona partita contro il favorito Fils, arrendendosi dopo due ore di gioco e una battaglia chiusa al quinto set. Lo svizzero, invece, non ha disputato un grande incontro contro l’altro azzurro Cobolli, mancando un numero enorme di occasioni e finendo per essere sconfitto in quattro set. Questo è un match già da dentro o fuori, in cui bisogna vincere per restare in corsa per le semifinali. C’è un precedente risalente ad ottobre, quando Nardi riuscì ad imporsi in due set a Bratislava, in condizioni di gioco simili a queste di Jeddah.

Nardi e Stricker scenderanno in campo oggi, mercoledì 29 novembre, a partire dalle 13:00 italiane. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà tutte le sfide tramite i suoi canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Garantita anche una diretta in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà possibile seguire il torneo anche in streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per gli abbonati Sky), NOW (previo abbonamento) e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Sportface.it fornirà ai propri lettori una diretta testuale, garantendo news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.