Napoli-Milan, Spalletti in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Il tecnico di Certaldo vuole la rimonta per approdare in semifinale, per questo motivo presenterà insieme a Juan Jesus i temi della sfida contro i rossoneri ai giornalisti riuniti a Castel Volturno. Si parte alle ore 18 di lunedì 17 aprile, diretta possibile su Sky Sport 24, garantita nella radio ufficiale del club, Radio Kiss Kiss Napoli.

