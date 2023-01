Napoli-Juventus domani in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023

Tutto pronto per un big match Scudetto da brividi. Il Napoli ospita la Juventus in occasione dell’anticipo del venerdì della diciottesima giornata di Serie A 2022/2023. Le due squadre scenderanno in campo domani, venerdì 13 gennaio, alle 20:45 per contendersi tre punti: capolista contro seconda, con un distacco di sette punti e il terzo incomodo Milan spettatore interessato. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti.