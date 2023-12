Napoli-Inter, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Napoli-Inter, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A 2023/2024. Una partita delicatissima quella del Maradona, dove i nerazzurri vogliono vincere contro i campioni d’Italia in carica per riprendersi la vetta, mentre gli azzurri con i tre punti riaprirebbero senz’altro ogni discorso di scudetto ridando entusiasmo all’ambiente. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 3 dicembre.

Napoli-Inter sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.