Napoli-Inter, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Napoli-Inter, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Appuntamento alle ore 18 di domenica 21 maggio con questo scontro al vertice tra i nuovi campioni d’Italia e i nerazzurri che in attesa di giocare la clamorosa finale col City devono assicurarsi la qualificazione in Champions del prossimo anno dal campionato. Chi vincerà al Maradona?

Napoli-Inter sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Marco Parolo.