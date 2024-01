Napoli-Fiorentina, programma e telecronisti Mediaset semifinale Supercoppa Italiana

Il programma e i telecronisti su Mediaset di Napoli-Fiorentina, match valido per la semifinale della Supercoppa Italiana 2023 che si gioca in Arabia Saudita nel gennaio del 2024. A Riad gli azzurri, vincitori dello scorso campionato, sfidano i viola che sono invece arrivati in finale di Coppa Italia, perdendola. In caso di parità al 90′ niente tempi supplementari ma direttamente rigori: chi vincerà avanzando in finale contro una tra Inter e Lazio? Appuntamento alle ore 20 di giovedì 18 gennaio.

Napoli-Fiorentina sarà visibile su Italia 1 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.