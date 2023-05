Napoli, conferenza stampa De Laurentiis oggi in tv: orario e diretta streaming, assente Spalletti?

Tutto pronto per la conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis che presenterà il ritiro del Napoli a Dimaro in estate: ecco le informazioni su orario, diretta tv e streaming dell’appuntamento di oggi, al quale secondo quanto filtra dovrebbe essere assente Luciano Spalletti. Il presidente azzurro, a ogni modo, potrebbe parlare anche del futuro del tecnico di Certaldo, oltre che dell’accordo con la Val di Sole. Si parte alle ore 12.30 di giovedì 18 maggio, diretta tv possibile su Sky Sport 24 con delle incursioni, diretta in radio su Radio Kiss Kiss Napoli.