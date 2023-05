Finale Manchester City-Inter, i prezzi dei voli da Milano a Istanbul alle stelle

di Mattia Zucchiatti 69

L’Inter vola in finale di Champions League contro il Manchester City e scatta la caccia al biglietto e al volo più economico. La finale si giocherà all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, sabato 10 giugno alle 21:00 e i prezzi dei voli a ridosso della partita sono già schizzati alle stelle. Per una tratta diretta, senza scali, ci si avvicina persino ai mille euro. Anche per questo molti tifosi opteranno per uno scalo, a costo di qualche ora in più in aeroporto. Per i biglietti dello stadio invece si va ai 70 euro fino ai 690. La categoria 3 costa 180, mentre per la 2 bisogna sborsare 490 euro. Si teme inoltre il fenomeno del secondary ticketing, che in passato ha reso difficile la vita degli appassionati a ridosso di appuntamenti così importanti. I biglietti riservati agli spettatori con disabilità invece costano 70 euro (tutti i biglietti hanno il prezzo della Categoria 4 e danno diritto a un biglietto per l’accompagnatore).