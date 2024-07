Musetti-Zverev in tv, quarti tennis maschile Olimpiadi Parigi 2024: canale e orario

Lorenzo Musetti sfiderà Alexander Zverev e il match sarà visibile in tv: ecco tutte le informazioni su canale e orario dell’incontro valido per i quarti di finale di tennis del torneo singolare maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurro sfiderà il tedesco, campione olimpico in carica, per restare in piena corsa per le medaglie. L’incontro si terrà giovedì 1 agosto, come secondo match a partire dalle ore 12 sul campo Mathieu. Saranno comunicati in un secondo momento i dettagli relativi alla programmazione, intorno al tardo pomeriggio del giorno prima.

COME SEGUIRE MUSETTI-ZVEREV IN TV

L’incontro tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev sarà trasmesso, ed è l’unica certezza assoluta, su Discovery+ per gli abbonati alla piattaforma. Con tutta probabilità il match sarà visibile anche su Eurosport 3, dedicato proprio ad alcuni sport tra cui il tennis. In particolare, questo canale è visibile alla posizione 251 di Sky Sport e in streaming su Sky Go, NOW, ma anche su Dazn. Inoltre, vista la presenza di un italiano, la Rai potrebbe anche attivarsi per trasmettere l’incontro o parte di esso su uno dei due canali a disposizione, Rai Due e Rai Sport, con eventuale streaming su Rai Play, il tutto ovviamente in chiaro. Infine, diretta testuale sempre disponibile su Sportface.