MotoGP, qualifiche GP Gran Bretagna oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta

La MotoGP entra nel vivo del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del calendario 2024. Il paddock torna in scena dopo tre settimane di stop, dovute alla sosta estiva. E’ l’iconico circuito di Silverstone ad essere il palcoscenico di questo weekend di gara, con i team che per l’occasione hanno preparato delle livree ‘retrò’, come da tradizione per il round inglese. Il Circus entra nel vivo del fine settimana con la sessione di qualifiche, che deciderà la griglia di partenza sia per la gara sprint del pomeriggio che per la gara domenicale.

Il semaforo verde della pitlane scatterà alle 11:50 italiane, dando via al Q1. La prima frazione delle qualifiche metterà in palio due pass per il Q2, che vedrà impegnati i migliori dodici piloti e avrà inizio alle 12:15. La sessione verrà trasmessa in diretta e sarà disponibile sul canale di Sky Sport MotoGP a tutti gli abbonati Sky, che potranno usufruire anche delle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW. Inoltre, è prevista la copertura in chiaro di tutta la giornata di sabato, con TV8 che metterà a disposizione la diretta dell’evento. In alternativa, Sportface.it è pronto a offrirvi una diretta testuale, per tenervi aggiornati in tempo reale su tutta l’azione in pista.