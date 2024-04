MotoGP, qualifiche GP Americhe oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta

La MotoGP sbarca in Texas, Stati Uniti, per il Gran Premio delle Americhe, terza tappa del motomondiale 2024. Dopo due settimane di stop che hanno seguito il Gran Premio di Portimao, i ventidue piloti della griglia sono pronti a tornare all’azione sul circuito del Cota. Lo scorso anno, la gara domenicale ha visto il trionfo di Alex Rins, mentre Francesco Bagnaia aveva ottenuto la sprint. Il fine settimana sarà importante per delineare la classifica di questo inizio di stagione, al momento capeggiata da Jorge Martin, seguito da Brad Binder ed Enea Bastianini.

Si scenderà in pista per la prima volta venerdì 12 aprile per le prove libere, mentre la prima parte di sabato 13 sarà dedicato alla sessione di qualifiche. Il Q1 inizierà alle 17:45 italiane, seguito a breve distanza dal Q2 che terminerà con l’assegnazione della pole position al pilota più veloce, che scatterà primo per la sprint e per il Gran Premio domenicale. Le qualifiche saranno visibili in diretta agli abbonati Sky sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, con la sessione disponibile in diretta anche sulle piattaforme di Sky Go e di NOW. In alternativa, Sportface.it è pronto ad offrire ai propri lettori la diretta testuale con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.