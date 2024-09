MotoGP, prove libere GP Indonesia oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta

La MotoGP saluta l’Europa per avventurarsi in territorio asiatico, dove andranno in scena i prossimi appuntamenti del campionato 2024. Il primo round della tournée in Asia è il Gran Premio dell’Indonesia, quindicesimo round della stagione presente in calendario dal 2021. La lotta per il mondiale sta per raggiungere il culmine, con solo sei weekend mancanti all’appello. Al momento Jorge Martin guida la classifica con 341 punti, mentre Francesco Bagnaia insegue a 317.

Il weekend di gara avrà luogo tra il 27 e il 29 settembre, tra la notte e la prima mattinata italiana. A rompere il ghiaccio saranno, come di consueto, le prove libere, in scena sulla pista indonesiana nella giornata di venerdì. La prima sessione avrà luogo tra le 04:45 e le 05:30 di mattina, mentre il prequalifiche è in programma a partire dalle 09:00. Infine le FP2, ultima finestra disponibile prima delle qualifiche, è prevista tra le 04:10 e le 04:40. Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale di Sky Sport MotoGP, disponibile previo abbonamento, così come sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW.