MotoGP, GP Olanda 2024: programma, date, orari e diretta tv

La MotoGP lascia il Mugello dopo il Gran Premio d’Italia e si ferma per quasi tre settimane. Il calendario 2024, che originariamente prevedeva il Gran Premio del Kazakistan dopo l’appuntamento italiano, ha subito una variazione dopo la cancellazione del round kazako. Si tornerà dunque in pista a fine mese per il Gran Premio d’Olanda. Il weekend di gara è previsto tra il 28 e il 30 giugno sull’asfalto del circuito di Assen, tappa fissa della MotoGP da diversi anni. La pista presentava uno dei layout più lunghi del calendario del motomondiale in passato, ma nei primi anni duemila è stato modificato per mantenere gli standard richiesti dalla categoria, in modo da continuare ad essere palcoscenico di un Gran Premio.

Il fine settimana si aprirà venerdì 28 giugno con la prima sessione di prove libere previste per le 10:45. Nel pomeriggio i ventidue piloti più veloci del mondo saranno chiamati a tornare in pista alle 15:00 per svolgere il pre qualifiche. La seconda e ultima sessione di prove libere è poi prevista per le 10:10 di sabato 29 giugno e sarà seguita dalle qualifiche, in programma per le 10:50 con il Q1. Il Q2 inizierà poi alle 11:15 mettendo in palio la pole position. Nel pomeriggio andrà poi in scena la gara sprint, lunga undici tornate e che scatterà alle 15:00. Infine, l’ultimo appuntamento del weekend sarà la gara di domenica 30 giugno, in programma per le 14:00. Tutte le sessioni saranno disponibili in diretta agli abbonati Sky sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, ma anche sulle piattaforme di Sky Go e di NOW.