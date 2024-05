MotoGP, GP Italia 2024: programma, date, orari e diretta tv

La MotoGP lascia la Spagna dopo il Gran Premio di Catalogna, rimanendo però in Europa in occasione di uno dei fine settimana più attesi dell’anno, il Gran Premio d’Italia. All’Autodromo Internazionale del Mugello va in scena la gara di casa di diversi piloti impegnati in griglia, tra cui i due ducatisti ufficiali Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, oltre che la stessa Ducati. Il fine settimana italiano è conosciuto come uno degli appuntamenti più iconici del calendario, con gli appassionati che si radunano sugli spalti per un weekend di motociclismo e festa. La MotoGP non si ferma per la tradizionale settimana di pausa, mettendo a segno la prima double header dell’anno.

I piloti scenderanno in pista venerdì 31 maggio con la prima sessione di prove libere, prevista per le 10:45. Successivamente, le moto torneranno sull’asfalto alle 15:00 per il prequalifiche. La seconda e ultima sessione di prove libere è poi in programma per sabato 1 giugno, alle 10:10. Subito dopo inzieranno le qualifiche, con il Q1 che avrà inizio alle 10:50, mentre il Q2 comincerà alle 11:15. Nel pomeriggio della stessa giornata è prevista poi la gara sprint, che scatterà alle 15:00. La giornata di domenica 2 giugno sarà poi interamente dedicata al Gran Premio, con i semafori che si spegneranno alle 14:00. L’intero fine settimana sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, ma anche sulle piattaforme di streaming di Sky Go e di NOW. Inoltre, è prevista la copertura in chiaro sul canale di Tv8.