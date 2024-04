MotoGP, GP Francia 2024: programma, date, orari e diretta tv

La MotoGP lascia Jerez dopo il Gran Premio di Spagna, rimanendo però in territorio europeo. Il paddock si sposta a Le Mans per il Gran Premio di Francia, gara di casa di Fabio Quartararo e Joan Zarco. I ventidue piloti in griglia torneranno in azione due settimane dopo l’appuntamento iberico, con il GP francese in programma tra il 10 e il 12 maggio. La programmazione vanta, come è ormai solito, la gara sprint nella giornata di sabato e il Gran Premio la domenica, con il fine settimana che si preannuncia palcoscenico di emozioni.

Il fine settimana si apre il venerdì 10 maggio con la prima sessione di prove libere, che avranno inizio alle 10.45. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.00, sarà il momento delle pre qualifiche. Si torna in pista sabato 11 maggio con la seconda sessione di prove libere, che scatterà alle 10.05, seguite subito dalle qualifiche. La sessione di qualifica, composta da Q1 e Q2, assegnerà la pole position valida per entrambe le gare del fine settimana. I primi punti del weekend verranno poi messi in palio nella gara sprint, prevista per le ore 15.00. Infine, concluderà il weekend il Gran Premio di domenica 12 maggio, in programma per le ore 14.00. Tutte le sessioni saranno visibili in diretta agli abbonati Sky sui canali di Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e NOW. Inoltre, sarà disponibile anche la diretta in chiaro sul canale di TV8.