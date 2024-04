MotoGP, gara sprint GP Spagna oggi in tv: orari, programma e come seguirla in diretta

La MotoGP sbarca a Jerez per disputare il Gran Premio di Spagna, quarta tappa del motomondiale. Il weekend iberico è atteso da molti dei piloti in pista, qui di casa. Non manca il tifo per il leader del mondiale Jorge Martin, né per il pluricampione Marc Marquez. Tra i tanti, Pedro Acosta è al debutto nel Gran Premio casalingo. Il fine settimana va in scena dal 26 al 28 aprile e segue l’appuntamento americano, che aveva visto Maverick Vinales siglare la vittoria. La programmazione del weekend prevede la ormai tradizionale sprint race nella giornata di sabato, con il Gran Premio previsto per la giornata di domenica.

La sprint race avrà inizio poche ore dopo le qualifiche, con i semafori che si spegneranno alle 14:55 di sabato 27 aprile. La ‘mini gara’ assegnerà la metà del punteggio rispetto alla corsa della domenica, e i piloti faranno di tutto per conquistare quanti più punti possibili. La sprint sarà visibile in diretta sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, oltre che in streaming sulle piattaforme di NOW e Sky Go. Inoltre, TV8 offrirà la gara live in chiaro. In alternativa, Sportface.it non vi lascerà soli, aggiornandovi minuto per minuto sull’azione in pista tramite una diretta testuale.