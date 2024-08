MotoGP, gara GP Gran Bretagna oggi in tv: orari, programma e come seguirla in diretta

La MotoGP è pronta a vivere il Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del calendario 2024 del motomondiale. Il campionato, che riparte dopo tre settimane di stop dovute alla sosta estiva, sta vedendo una serrata battaglia per la testa della classifica. Francesco Bagnaia è ancora in testa, ma per un solo punto. Appena alle sue spalle, infatti, si trova Jorge Martin. Nella giornata di ieri, è stato Enea Bastianini a vincere la gara sprint, davanti proprio a Martin. Giornata da dimenticare invece per Bagnaia, che ha concluso in ghiaia e con uno zero la propria corsa. Oggi, però, è tutto da rifare. La pole position è di Pol Espargaro, che ha messo la sua Aprilia davanti alla Ducati numero 1 e a quella di Bastianini.

VAI ALLA DIRETTA TESTUALE

La corsa, lunga venti tornate, avrà inizio alle 14:00 italiane. I ventidue piloti più veloci del mondo sono chiamati a dare spettacolo sulla storica pista di Silverstone, con i team che per l’occasione hanno preparato le tradizionali livree ‘retrò’. La gara sarà trasmessa in diretta e disponibile a tutti gli abbonati Sky sul canale di Sky Sport MotoGP, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW. In alternativa, Sportface.it metterà a disposizione una diretta testuale, in modo da tenervi aggiornati in tempo reale su tutta l’azione in pista.