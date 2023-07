Monza-Vis Pesaro oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2023

Domenica 23 luglio alle 16:00 è in programma l’amichevole tra Monza e Vis Pesaro che scenderanno in campo in occasione del quarto test del precampionato dei biancorossi. Aspettando i colpi di mercato dell’estate, Palladino cerca buone indicazioni dai suoi giocatori. Tutte le amichevoli che la squadra di Raffaele Palladino disputa nel ritiro di Pontedilegno-Tonale, come quelle contro Real Vicenza, Giana Erminio e Vis Pesaro, saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go. Si gioca al Campo sportivo di Temu’ (Bs). Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

