Monza-Real Vicenza oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2023

Alle 16:30 di oggi, mercoledì 19 luglio, il Monza di Raffaele Palladino scenderà in campo contro il Real Vicenza in occasione della prima amichevole del precampionato a Pontedilegno. La squadra biancorossa – sorpresa della scorsa stagione – vuole confermarsi nella prima metà della classifica e il tecnico aspetta i rinforzi. Le amichevoli dell’estate del Monza – inclusa quella contro il Real Vicenza – saranno trasmesse in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia invece con una diretta testuale.

SEGUI LA DIRETTA