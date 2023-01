Monza-Inter oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Monza e Inter, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I nerazzurri sono reduci dal gran successo nel big match contro il Napoli e ora non vogliono più fermarsi. Di fronte però una compagine brianzola che dopo un inizio di stagione complicato si è rialzata e proviene dalla vittoria contro la Salernitana e il pareggio con la Fiorentina. Match da non sottovalutare per la formazione di Inzaghi, specialmente in trasferta. La sfida è in programma sabato 7 gennaio alle 20:45 all’U-Power Stadium di Monza. Diretta su Dazn e Sky Sport Uno.