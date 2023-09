Monterosi-Taranto oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Monterosi-Taranto sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della quinta giornata di Serie C 2023/2024. Avvio interlocutorio per entrambe: due punti in quattro partite per i padroni di casa, mentre gli ospiti hanno sperimentato tutti i tipi di risultato nelle tre partite fin qui giocate. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di lunedì 25 settembre, diretta tv su Sky Sport 255 e diretta streaming su Sky Go.