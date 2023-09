Monterosi-Juve Stabia oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2023/2023

Alle 20:45 di domenica 3 settembre Monterosi Tuscia e Juve Stabia scenderanno in campo in occasione della prima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Grande attesa per vedere all’opera le due squadre che si contendono i tre punti in palio. “Ho un gruppo splendido, dobbiamo farci trovare pronti”, le parole di mister Pagliuca. “Si gioca in notturna ed è un vantaggio per tutti. Sicuramente quella contro la Juve Stabia è una partita molto difficile contro una squadra forte e un allenatore esperto per questa categoria: ci sarà da soffrire e mettere il massimo impegno”, ha detto invece Fabrizio Romondini alla vigilia della partita. Si gioca allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256 e NOW.