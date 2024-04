Monopoli-Messina oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Monopoli-Messina sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentottesima e ultima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Gli ospiti peloritani sono già salvi, i padroni di casa assolutamente no: una vittoria al Veneziani è l’unico modo, anche se il destino non è nelle proprie mani, di provare a salvarsi in modo diretto, altrimenti sarà playout e ci sarà ancora da soffrire Chi vincerà? Si parte alle ore 18.30 di sabato 27 aprile, diretta tv su Sky Sport 257, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.