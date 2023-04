Modena-Cittadella oggi in tv: canale, orario e streaming Serie B 2022/2023

Alle 16:15 di domenica 2 aprile Modena e Cittadella scenderanno in campo in occasione della trentunesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. La partita potrà essere seguita su Sky (streaming su Sky Go), Dazn e su HelbizLive. Tre punti separano le due squadre in classifica. Il Modena è tredicesimo a 38, il Cittadella quindicesimo a 35. La salvezza è a portata di mano, ma serve una vittoria per dare lo scossone definitivo ad una classifica che comunque può ancora diventare preoccupante. Una vittoria inoltre potrebbe proiettare una delle due squadre verso scenari di classifica affascinanti. Sportface.it vi offrirà la cronaca e gli approfondimenti sul match.