Milano-Verona oggi in tv: programma, orario e diretta gara-3 quarti di finale playoff Serie A2 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Milano-Verona, sfida valida come gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. La serie ha regalato, finora, un duello davvero intenso tra due squadre di alto livello: dopo una gara-1 decisa solo dopo due overtime, anche gara-2 si è dimostrata equilibrata, e stavolta a vincere sono stati gli scaligeri, con il totale che vede quindi le due formazioni in parità. In particolare, nel secondo atto a a risultare decisivo è stato il secondo quarto, dove il Verona è riuscito a piazzare un parziale di 23-13 che gli ospiti non sono più stati in grado di colmare. Ora, la serie si trasferisce al PlaLido Allianz Cloud, dove i meneghini possono provare a sfruttare il fattore campo per avvicinarsi alle semifinali. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 9 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Milano-Verona, valida per i playoff di Serie A2 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma ufficiale della lega, raggiungibile dal seguente link, previa attivazione dell’abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.