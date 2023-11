Milan-Udinese oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Tutto pronto per Milan-Udinese, match valevole per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 20:45 di sabato 4 novembre nella cornice dello stadio San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa sfida. L’Udinese è l’unica squadra contro cui i rossoneri, da quando Stefano Pioli è in panchina, hanno sempre segnato e subito gol in Serie A. L’allenatore cerca altre conferme per provare ad impensierire l’Inter in vetta alla classifica. I friulani cercano riscatto e gol. Nessuna squadra ha trascorso meno minuti in vantaggio in trasferta rispetto all’Udinese in questa Serie A.