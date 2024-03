Milan-Slavia Praga oggi in tv: canale, orario e streaming andata ottavi Europa League 2023/2024

Il Milan ospita lo Slavia Praga nell’andata degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024. Alle 21:00 di oggi, giovedì 7 marzo, i rossoneri proveranno a mettere in discesa il discorso qualificazione, ma servirà una prova di spessore contro una squadra che nella fase a gironi è riuscita a precedere la Roma di Mourinho. Lo Slavia ha perso sette e pareggiato una partita nelle otto gare in competizioni UEFA giocate in Italia e per Leao e compagni c’è l’opportunità di ipotecare la qualificazione come già fatto nel primo atto dello spareggio contro il Rennes. La partita sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, oltre che in chiaro su TV8 e in streaming su NOW e Sky Go.