Milan-Roma, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Milan-Roma, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. Partita decisiva forse nella corsa scudetto, visto che i rossoneri sfidano un’altra big e non possono permettersi di perdere punti per strada, mentre i giallorossi anch’essi vanno a caccia di una vittoria per la zona Champions. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di domenica 8 gennaio.

Milan-Roma sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Gobbi.