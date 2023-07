Milan-Real Madrid stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole estiva 2023

Milan-Real Madrid sarà visibile stanotte in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming dell’amichevole estiva del precampionato 2023 dei rossoneri. La squadra di Pioli, impegnata intanto in un mercato fin qui eccezionale, scende in campo negli States per il primo test di lusso, quello contro i blancos del grande ex Ancelotti. Appuntamento fissato alle ore 4 del mattino in Italia, al Rose Bowl di Pasadena, nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 luglio. Diretta tv e streaming su Sky Sport Summer e Sky Sport Go, ma anche su Dazn.