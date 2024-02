Milan-Napoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Milan-Napoli, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Si scende in campo al Meazza per una partita decisiva forse in chiave Champions: i rossoneri sono saldamente terzi, ma vogliono battere gli azzurri che a loro volta stanno cercando di risalire la china in classifica. Chi la spunterà? Appuntamento in programma alle ore 20.45 di domenica 11 febbraio.

Milan-Napoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Marco Parolo.