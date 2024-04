Milan-Lecce oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Milan e Lecce, valevole per la trentunesima giornata di Serie A 2023/2024. Fantastico momento di forma per i rossoneri, che vanno a caccia dei tre punti davanti ai propri tifosi per consolidare il secondo posto e approcciare al meglio l’impegno europeo. In ripresa invece il Lecce di Gotti, che fa una fatica immensa a segnare (appena 2 gol nelle ultime 7, peraltro entrambi autogol) ma ha una solidità difensiva non indifferente. Chi avrà la meglio? La sfida è in programma oggi, sabato 6 aprile alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Meazza. Diretta in streaming su Dazn.