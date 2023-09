Milan-Lazio, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Milan-Lazio, match valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024. Da una parte troviamo i rossoneri in vetta alla classifica in coabitazione coi cugini interisti, dall’altra i biancocelesti che stanno provando a risalire la china dopo un inizio disastroso. Chi riuscirà a vincere al Meazza in questa super sfida? Appuntamento fissato alle ore 18 di sabato 30 settembre.

Milan-Lazio sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Andrea Stramaccioni.