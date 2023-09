Milan-Lazio oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Milan e Lazio, valevole per la settima giornata di Serie A 2023/2024. I rossoneri si sono rialzati dopo la sconfitta nel derby con due successi consecutivi e ora tornano anche in casa per questo big match di giornata contro i biancocelesti di Sarri che cercano di ricucire la distanza con le prime della classe dopo i tanti punti persi in avvio. La sfida è in programma oggi, sabato 30 settembre alle ore 18:00 a San Siro. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.