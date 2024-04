Milan-Inter oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Milan e Inter, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A 2023/2024. Era da tempo che non si verificava un Derby della Madonnina con una posta in palio così alta: i nerazzurri possono infatti laurearsi campioni d’Italia e faranno di tutto per riuscirci contro i rivali cittadini, peraltro in uno stadio a tinte rossonere visto che il Milan gioca in casa. La squadra di Pioli è invece chiamata a riscattarsi dopo l’eliminazione in Europa League ed a tirare fuori l’orgoglio in un match così delicato. La sfida è in programma oggi, lunedì 21 aprile alle ore 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza. Diretta in streaming su Dazn.