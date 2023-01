Milan-Inter in chiaro su Canale 5? Data, orario, canale e diretta streaming Supercoppa italiana 2023

Il canale e le indicazioni per vedere in diretta tv Milan-Inter, sfida valida come finale della Supercoppa italiana 2023. A Riyad si assegnerà il primo trofeo della stagione, con la sfida tra i rossoneri campioni d’Italia in carica, e i nerazzurri, che si sono invece aggiudicati la scorsa edizione della Coppa Italia. Una sfida che diventa cruciale anche visto il momento delle due squadre, soprattutto per gli uomini di Pioli, che arrivano da due pareggi per 2-2 in campionato e dall’uscita di scena in Coppa Italia per mano di un Torino in inferiorità numerica. Si tratta solo del secondo confronto nella competizione tra le due squadre meneghine, a distanza di 12 anni dalla finale del 2011 decisa da Ibrahimovic e Boateng, con gol di Sneijder per l’Inter. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:00 di mercoledì 18 gennaio, con la partita che sarà visibile in diretta e in chiaro su Canale 5, oltre che in streaming su Mediaset Infinity.