Milan-Frosinone oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Milan e Frosinone, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A 2023/2024. Periodo a dir poco complicato per i rossoneri, sia in campionto che in coppia. A livello di risultati, prestazioni, ma anche con gli infortuni che continuano ad accumularsi. Questa sera a San Siro arriva una delle sorprese più liete di questo inizio di stagione, il Frosinone di Di Francesco e dei suoi giovani terribili. La sfida è in programma oggi, sabato 2 dicembre, alle ore 20:45 a San Siro. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su Dazn, NOW e Sky Go